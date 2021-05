Alejandro Cruz Flores

Las investigaciones sobre el accidente en la línea 12 del Metro tienen que ser exhaustivas, deslindar responsabilidades, sean quien sea, y aplicar las sanciones correspondientes en el ámbito administrativo, económico y penal, afirmó la senadora de Morena Margarita Valdez Martínez.

En entrevista, la legisladora por Durango aclaró que en sus declaraciones de que hay gente perversa en México que en un descuido van y le mueven a la ballena para que se caiga , su intención fue advertir la importancia de tomar en cuenta todas las líneas de investigación para conocer la verdad sobre lo ocurrido.

Si bien, probablemente no fue el mejor ejemplo el que usé , expresó que su intención no fue lastimar a las víctimas, a quienes reiteró su solidaridad, condolencias y apoyo; mi mensaje es de respeto hacia a quienes están sufriendo, por lo que exijo que se hagan las investigaciones para saber la verdad y que no haya impunidad .