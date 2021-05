E

n días sombríos, un álbum que inevitablemente arrancará varias sonrisas a quien le escuche. Se trata del quinto disco del artista uruguayo Juan Wauters, avecindado en Brooklyn desde hace casi una década: Real Life Situations (Captured Tracks, 2021). Para la escena indie mexicana es ya viejo conocido, pues ha actuado en el festival Nrmal así como en foros pequeños de la CDMX. El cantautor ha llamado la atención por su curiosa manera de ver el mundo y su canto austero, acompañado por una guitarra acústica, regularmente en inglés, tal y como se le oyó en su más conocido Introducing Juan Pablo (2019), en el que habla sobre todo de su país natal. Pero en el nuevo disco da un salto en cuanto a estilo, sonidos y colaboraciones, sin perder encanto: aquí pule su personalidad y genera un collage diverso que viaja por las calles o mira añorante por la ventana desde el encierro. Y es que como otros en estos tiempos, es un disco que documenta un momento muy específico: la pandemia en Nueva York.

Entusiasta, detallista, descriptivo, ahora al menos la mitad de sus temas están en español, aunque los 21 tracks no son todos de canciones; algunos son de grabaciones de campo, gente dialogando o diciendo cosas absurdas en televisión, radio o Internet, ya como inserciones discursivas o como sampleos dentro de las canciones. La producción es deliberadamente cutre y lo-fi, lo que le hace sentir como un disco artesanal, sin pretensiones, pero lleno de creatividad, harto lúdico. Y aunque hable de extrañar cuando se podía pasear y hacer conciertos, y se lamente de que la gente esté sin trabajar y no tenga para comer, el ánimo del álbum no es oscuro ni apesadumbrado, sino fresco, divertido, irónico.

Con invitados como Mac DeMarco, Peter Sagar (Homeshake), Nick Hakim, Cola Boyy, Tall Juan y el talentoso mexicano El David Aguilar, Wauters hace un recorrido por diversos géneros. A punta de guitarras acústicas deslavadas, cajas de ritmos viejitas y teclados Casio baratones, genera un pastiche de sonido electro-pop con espíritu de canción trovera de autor, que igual pasa por un chill-wave suave, que por uno que otro hip-hop funky (la simpática Locura, así como Presentation y A JPW theme song recuerdan al primer Beck de inicios de los años 90); un R&B soul pop, una spoken word, una bossanova ligera, un sonecito tropical, una que otra balada de corte sudaca ( Carmina pensá y Yendo recuerdan a Spinetta; Powder es como canción setentera de Charly García en inglés, con cuerdas).

Se trata pues, de un disco primaveral, ligero, animoso, con ganas de sonreír a pesar de la adversidad. Muy recomendable.