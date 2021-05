Repudia la infodemia que afecta en México

D

ebido a la elevada cantidad de noticias falsas que surgieron en relación con la pandemia, Jenaro Villamil y su equipo crearon una plataforma digital llamada Infodemia.mx, cuya función era advertir a los usuarios de distintas redes sociodigitales cuáles notas informativas eran verdaderas y cuáles no.

Lo verdaderamente sorpresivo, o no tanto, fue que grandes corporativos nacionales e internacionales dedicados más a la comunicación que al periodismo profesional, propagaron notas a diestra y siniestra sin tomarse la molestia de verificar la veracidad de las mismas.

No es ni ético ni profesional mentir y lucrar con el dolor de las personas afectadas por el terrible accidente ocurrido en el Metro o por la pandemia, la delincuencia, los feminicidios y otras tantas injusticias a escala nacional; sin embargo, sigue ocurriendo porque el amarillismo y el morbo generan dinero, y mucho.

No obstante, aún existen medios de comunicación, como es el caso de La Jornada, que se preocupan por realizar una labor informativa comprometida con el buen ejercicio periodístico.

Jesús Abraham Guerrero Hernández

Solicita remplazo de tarjeta del Bienestar retenida en Banorte

El 29 de marzo fui con mi tarjeta del Bienestar al cajero de Banorte sucursal Condesa 2. Mientras trataba de retirar el depósito de cuatro meses de 5 mil 400 pesos, el cajero me avisó que retenía mi tarjeta por tiempo transcurrido . Una empleada de la sucursal de nombre Paola Mendoza me explicó que no podían devolvérmela, ya que el banco no tiene acceso a los cajeros, sino que yo tendría que solicitar una nueva y me dio un número de folio de retención de tarjeta para que lo reportara a la Secretaría del Bienestar.

El coordinador de esa dependencia en la Condesa nunca me devolvió las llamadas. Pude comunicarme con Noemí Cañedo y me dijo: en cinco minutos le llamará mi asistente , pero no llamó. Después hablé con Mayra Ortiz, quien me indicó que es culpa del banco, pero que es difícil solucionarlo pronto y hay que esperar hasta después de las elecciones. Mientras, mi situación es difícil, pues tengo 82 años y sólo dispongo de estos ingresos. Así como yo, hay más personas mayores a las que no se les ha podido atender , ¿qué pasa?, ¿qué puedo hacer? Mi teléfono es: 55 5211- 2171

Erna Marta Baumann

Solidaridad con Claudia Sheinbaum

¿Cómo decirle a Claudia Sheinbaum que somos muchos los que la admiramos por muchas cosas y que la vemos crecer ante los retos colosales que le han tocado? ¿Cómo decir estas cosas sin que suenen oportunistas? ¿Cómo, sin olvidar lo que nos duelen nuestros muertos y el castigo inmerecido de las plagas modernas? Francamente, no sé cómo se hace eso, pero somos muchos los que quisiéramos decir estas cosas, pero no tenemos cómo.

Gonzalo Chapela y Mendoza

Critica la falta de apoyo de la clase política

A todos nos lastima y nos duele la tragedia de la línea 12 del Metro, pero es curiosa la reacción de la prensa, de los partidos políticos, de los empresarios, de los opinadores y odiadores profesionales.