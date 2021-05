Un juez federal desechó el juicio de amparo que promovió Karime Macías, ex esposa de Javier Duarte, con el que pretendía frenar la orden de detención provisional con fines de extradición, así como la ampliación de deportación de Reino Unido para que sea juzgada por delito de fraude específico equivalente a 112 millones de pesos en agravio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Veracruz.

No es la primera vez que la ex esposa del ex gobernador veracruzano recibe un revés. El mes pasado, el primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito le negó un amparo contra la extradición.

Con el fallo, la Fiscalía General de la República (FGR) no tiene impedimento para extraditarla y detenerla, ya que está acusada de fraude específico por 112 millones de pesos en agravio del DIF estatal.