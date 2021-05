Ap

Periódico La Jornada

Jueves 6 de mayo de 2021

Nueva York., Glenn Close encabezó recientemente titulares de música por su juguetón baile de Da Butt en los Premios de la Academia. Además, la actriz mañana lanzará un álbum con Ted Nash, saxofonista y compositor de jazz ganador del Grammy.

“Aprendí de go-go y ciertamente de la escena musical de Washington de esos años. Pude hacer ese pequeño fragmento de Da Butt porque había visto el video musical de Spike Lee. Cerca de los Óscar y después, estaba haciendo un maravilloso personaje para Gore Verbinski que no saldrá en un par de años... pero, todo era música funk, y ahora he vuelto al jazz. Es muy divertido e interesante.”

La actriz, galardonada con premios Emmy y Tony, está acostumbrada a sus estrenos en cine y televisión, pero publicar un álbum es una novedad. Estoy muy, muy emocionada de que salga al mundo, especialmente ahora , comentó.

Close colaboró con Nash en sus discos anteriores, pero ambos coprotagonizan Transformation: Personal Stories of Change, Acceptance, and Evolution , álbum hablado de jazz con 11 piezas que abordan temas como raza, política, identidad y más. Nash, un miembro de la Jazz at Lincoln Center Orchestra, tenía la encomienda de componer música para acompañar las palabras que incluyen versos nuevos con fragmentos seleccionados por Close de los poetas Ted Hughes y Conrad Aiken, el biólogo EO Wilson y el dramaturgo Tony Kushner.

La actriz, que da su voz a tres canciones, convocó a amigos como el músico y director artístico de Jazz at Lincoln Center, Wynton Marsalis, además de algunos músicos del lugar para completar el álbum. Otra actriz nominada al Óscar, Amy Irving, lee One Among Many, escrita por Judith Clark a pedido de Close, mientras el actor Wayne Brady interpreta tres canciones e incluso escribió uno titulado A Piece by the Angriest Black Man in America (or, How I Learned to Forgive Myself for Being a Black Man in America), sobre su experiencia como negro en Estados Unidos.