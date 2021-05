De La Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 6 de mayo de 2021, p. 8

A través de la música, cubanos en Miami y La Habana han sostenido una confrontación ideológica que inició con la aparición, hace unos meses, del tema Patria y vida interpretado por el dúo Gente de Zona. El título es una alusión que contradice al lema de Fidel Castro Patria o muerte .

En la canción también participan, desde la isla, los raperos El Funky y Maykel Osorbo, además de Descemer Bueno y Yotuel Romero del grupo Orishas, ambos instalados también en Florida. No más mentiras, mi pueblo pide libertad, no más doctrinas/Ya no gritemos patria o muerte sino patria y vida , dice el tema en una de sus estrofas.

Tras el lanzamiento de la canción, la respuesta en la isla no tardó en aparecer. Un par de semanas después del estreno, la televisión estatal publicaba la respuesta musical Patria o muerte, por la vida, en la que músicos radicados ahí, como Raúl Torres, Annie Garcés, Dayana Divo, Karla Monier y Yisi Calibre prestaron sus voces: “Se han vuelto a quedar sin alma los ofensores del pueblo, su obsesión por el dinero, su oficio de vendepatrias… dale agua a ese dominó...”, cantan en la pieza.

El propio presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, se manifestó en Twitter contra el tema, el cual, dijo, era una provocación... Así se canta a la Patria: Vivo en un país libre Cual solamente puede ser libre En esta tierra, en este instante Y soy feliz porque soy gigante... Soy feliz, soy un hombre feliz Y quiero que me perdonen Por este día Los muertos de mi felicidad , escribió el mandatario.