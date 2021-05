Laura Gómez Flores y Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Martes 4 de mayo de 2021, p. 28

Cientos de personas de 50 a 59 años acudieron ayer desde temprano a algunas de las seis sedes ubicadas en Gustavo A. Madero para recibir la vacuna contra el Covid-19, donde se atendió también a adultos mayores de 60 años que no acudieron a su cita, al igual que en los módulos acondicionados en Iztapalapa.

Desde antes de las 8 horas se observó una larga fila para ingresar a la Escuela de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional y ser de los primeros en recibir la vacuna, para después ir a trabajar y no nos vayan a descontar el día , dijeron entrevistados.

El acceso, destacaron, “fue muy rápido, gracias a la buena organización, pero adentro tuvimos que esperar no más de una hora para que estos muchachones estemos protegidos y dejar atrás el miedo y la incertidumbre”.

La sugerencia de no fumar y no consumir alcohol en tres semanas, sin embargo, sorprendió a muchos, pues no podremos echarnos una copita el 10 de mayo, y si viene la otra dosis ni siquiera celebrar, como se debe, el Día del Padre , comentaron.

Con la vigilancia de efectivos de la Guardia Nacional, personal del Instituto Mexicano del Seguro Social aplicó el biológico ruso Sputnik V, que consiste en dos dosis con un intervalo de entre 21 y 60 días una de la otra, explicó Irina Mendiola, responsable del área de vacunación.