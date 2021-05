Sucios ataques de Prian contra Morena, opina

os ataques que están haciendo, sobre todo el PRI y el PAN, contra Morena, son sucios, exagerados y absurdos. Ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio.

Eugenio Sánchez-Aldana Reséndiz

Bogotá, espejo de años de abusos en México

El mundo y México deben volver su mirada hacia los recientes acontecimientos en Colombia. El mundo, para exigir la investigación y castigo a quienes ordenaron y llevaron a cabo la represión y persecución contra el pueblo que levantó su voz ante la inhumana pretensión de reforma tributaria, engañosamente titulada Ley de Solidaridad Sostenible.

La ciudad de Cali es la más representativa, por el número de muertos, heridos y desaparecidos,resultado de la brutalidad policiaca. Basta ya de impunidad incubada desde el gobierno. Y con lo ocurrido en Colombia, los mexicanos podemos recordar, y los nuevos votantes aprender, cómo se gobernó por décadas desde la insensibilidad derechista y conservadora, amalgamada ahora descaradamente, y ya sin caretas, en una coalición PRI-PAN que ansía el retorno al poder sólo para seguir usufructuando con éste.

¿Queremos que regresen esos tiempos de abusos? Los colombianos ya obligaron a la rectificación. El 2 de junio, los mexicanos tenemos la gran oportunidad de demostrar que no hemos olvidado tantos años de agravios.

José Antonio Gaspar Díaz

Condena represión en el país sudamericano

Colombia y México tan lejos y tan parecidos, dictaduras autoritarias, disfrazadas con democracia, presidentes de ultraderecha que otorgan todo al capital y además estos países que se vuelven paraísos fiscales, dos naciones llenas de violencia, buscan erradicar con el militarismo al narcotráfico, que al final de cuentas es paramilitarismo; esto se inició con Álvaro Uribe en Colombia y se propagó en México con la llegada de Felipe Calderón, no por nada García Luna está preso en Estados Unidos.

La inseguridad y violencia heredadas por estos dos personajes han sido de lo más grave, pues Calderón en su momento fue aprendiz de Uribe y resultó en que tanto México como Colombia se convirtieron en panteones

Con la llegada de Iván Duque en 2018, la rencarnación del uribismo en Colombia, la violencia y el paramilitarismo siguen vigentes. El pueblo no puede salir a protestar y los políticas de la ultraderecha aprovechan la situación de la pandemia para saquear más al pueblo sudamericano con la reforma tributaria; mal gobierno que prefiere a los ricos y hacer a los pobres más pobres. El régimen de Duque no tiene fuerzas militares para contener a los narcos, pero sí al pueblo.

Colombia necesita amor y no paramilitares, necesita vida y no muerte, pues ya es costumbre que se escuche que en Colombia asesinan a los campesinos, a los líderes sociales. Debemos voltear a ver a Colombia y ser solidarios con ellos. No a la represión, no más daño a las y los colombianos.

Miriam Edith López González