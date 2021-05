Esto es similar a lo observado en los últimos tres trimestres de 2020, determinado por la pandemia . No obstante, aseguró que el desempeño favorable de algunos impuestos y derechos permitieron mantener finanzas sanas y garantizar la continuidad de programas sociales, la prestación de servicios y apoyos especiales a fin de proteger la salud y la economía de familias y empresas.

De estos, 455.2 millones se destinaron a reforzar el sistema de salud, adquisición de insumos, reconversión hospitalaria, contratación de personal médico y uso de tecnologías para diagnosticar y dar seguimiento a los casos de contagios, mientras 355.9 millones fueron al apoyo directo a la población y empresas.

Por otra parte, se informó que el subsidio a la tenencia vehicular 2021 se amplió un mes para quienes poseen autos con valor menor a 250 mil pesos, por lo que hasta el 31 de mayo será el límite para cubrir el refrendo, que tiene un costo de 598 pesos.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que hay un pequeño retraso en el pago de este impuesto, pero la finalidad es dar facilidades a las familias ante la situación económica que se vive debido a la pandemia.

También comentó que al no haber más ingresos de los programados no es posible incrementar el presupuesto del Instituto Electoral de la Ciudad de México, tal como lo ha solicitado el organismo, pero aseguró que no se pone en riesgo la elección del 6 de junio.