Domingo 2 de mayo de 2021, p. 24

Este sábado el gobierno local habilitó una página en Internet para validar el padrón preliminar del personal educativo que labora en la Ciudad de México, que asciende a 299 mil 243 trabajadores, de nivel prescolar a educación superior, que serán inmunizados contra el Covid-19 a mediados de mayo.

El director general de Gobierno de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark García, explicó que el listado se realizó conforme la información que proporcionaron todas las instituciones educativas, por lo que en caso de no aparecer su registro deberán contactar a su centro de trabajo para que los inscriban.

Lo que tienen que hacer es muy sencillo: ingresar primero a vacunacion.cdmx.gob.mx, escribir la clave única de registro de población (CURP), verificar que los datos sean correctos y ver si están incluidos; tan pronto tengamos fechas y sedes de aplicación podrán ingresar ahí mismo a encontrar su cita, lugar y hora para vacunarse , que en este caso será el biológico CanSino, que sólo requiere de una dosis.

En caso de no estar incluidos aparecerá un mensaje en el que se les notifica que su CURP aún no ha sido registrada, por lo que deberán verificar que hayan ingresado correctamente sus datos y después, si no aparecen, aclararlo en su centro de trabajo.