Marlene Santos Alejo

Periódico La Jornada

Martes 27 de abril de 2021, p. a11

Javier Vasco Aguirre, técnico de Rayados, la libró a pesar de haber propiciado una gresca en el clásico regio, toda vez que el silbante no lo expulsó ni lo reportó en su cédula arbitral, y si no lo expulsaron ya no pasó nada , señaló el ex árbitro Armando Archundia, quien no descartó que la directiva de Tigres pueda presentar una protesta , sobre todo porque Carioca recibió cartón rojo.

“No es que sea Javier Aguirre, no se debe especular con que a Marco Ortiz le pesó este nombre, simplemente no vio la acción y es responsabilidad de todo el cuerpo arbitral y de la gente del VAR (videoarbitraje), pero hay antecedentes de estas actitudes, recordemos cuando el Vasco propinó una patada a un jugador de Panamá y fue expulsado por la Concacaf”.