Lee Isaac Chung: Se enfrentan a muchos desafíos externos, casi todos referentes a instalarse en un nuevo lugar por primera vez, conocer nuevas personas y tratar de encontrar su propio lugar en la comunidad. Pero sobre todo se enfrentan a retos que se presentan en el hogar, donde tienen que aprender a vivir juntos, aspirar a los mismos objetivos y así aprender a amarse.

–¿Qué aspectos hacen únicos a esta película? ¿Cómo influye el hecho de tratarse de una familia coreano-estadunidense?

Steven Yeun: Son muchos elementos. Obviamente el lenguaje y la comida, pero también la forma en la que las cosas se realizan dentro de esa casa. Pero fuera de eso, la película en realidad busca mostrar que es una familia de humanos como cualquiera.

Yuh Jung Youn: Yo recuerdo las primeras reuniones con el director. Le preguntaba si quería que mi personaje se basara en su abuela, si quería que la imitara, porque sabía que la historia tiene mucho de su infancia real. Pero me dijo que no y que yo podía hacer lo que quisiera con el personaje.

Yeri Han: Como cualquier familia, el objetivo de Jacob y mi personaje es encontrar el éxito, sin embargo la situación cambia para ellos. Entonces ahí la historia toma un nuevo rumbo, porque para que mi personaje siga a su esposo, la familia se debe dividir. Tienen un hijo enfermo y ella quiere cuidarlo, y aunque ella se propone no permitir esta división, las circunstancias se complican, entonces su fuerza de voluntad se vuelve la principal fortaleza para no defraudar el amor que tiene por su familia.

–Ahí es en donde el papel de la abuela se vuelve primordial, a pesar de que el choque generacional con los nietos es notable. ¿Cómo desarrollaron esa relación?

Yuh Jung Youn: “No es muy diferente a tu relación con tu abuela. Te lo aseguro. Yo me acuerdo mucho de mi bisabuela porque, cuando yo era joven, no supe valorar el tipo de amor que ella me daba. Cada día me arrepiento más de no haber aprovechado su amor. La verdad es que ni siquiera la quería, y eso fue esencial para entender la relación de mi personaje con el de Alan, el más pequeño de sus nietos. Hacer la película me hizo revalorar lo duro que fue para ella y el sacrificio que hacía por nosotros. A veces no entendemos que el sacrificio de alguien es su única manera de mostrarnos su amor. Y aunque ahora es muy tarde para arrepentirme, creo que así es la vida.

–Hablando de esa identificación y reconocimiento, ¿qué esperan que las audiencias se lleven de esta película?