rónica de un colapso. Durante un concierto de rock del grupo grunge metalero Blackgammon, el baterista Ruben Stone (Riz Ahmed) descubre la aparición súbita de acúfenos persistentes que gradualmente van disminuyendo su capacidad auditiva. En poco tiempo, el joven y su compañera sentimental Lou (Olivia Cooke), guitarrista en la banda, acuden a un especialista médico quien diagnostica al joven un cuadro de sordera irreversible y progresiva. La vida nómada de la pareja, siempre itinerante en el carro con remolque que utilizan para sus giras musicales, se ve así drásticamente alterada. La enfermedad inesperada, en especial catastrófica para un músico, coloca a Ruben en un estado de depresión que incluso le hace contemplar el suicidio.

En El sonido del metal ( Sound of Metal, 2019), primer largometraje de ficción del estadunidense Darius Marder ( Loot/ Botín, documental, 2008), el tema espinoso de la sordera, abordado en muy contadas ocasiones en el cine, representa un desafío técnico que el realizador sortea de modo original e impecable. La película no se limita a presentar el drama objetivo de un hombre de 38 años que luego de haber elegido el trabajo musical y una alimentación saludable como sólidas alternativas a una larga adicción a las drogas fuertes, sino también explora, de modo más sugerente, sus diarias vivencias subjetivas en el angustiante mundo de silencio en el que ahora se siente injustamente atrapado. La estrecha colaboración entre el realizador y su formidable equipo de diseño y edición de sonido logra que los espectadores participen de modo muy directo en la experiencia de audición alterada, inexorablemente disminuida, que padece el protagonista. En múltiples cintas sobre la discapacidad visual, el recurso fílmico más socorrido ha sido manipular la lente y sus filtros para recrear, de modo no siempre convincente, una eventual progresión hacia la ceguera. En el caso de la discapacidad auditiva de Ruben, los procedimientos técnicos utilizados recrean de modo singular la sensación de soledad del protagonista en espacios públicos saturados de voces y ruidos que su cerebro magnifica, con palabras que para él ya son indescifrables, y con el fuerte desasosiego que le produce la incomprensión general hacia el drama intransferible que está viviendo.