Y no se trata sólo de los Óscar: a principios de este mes, el Sindicato de Actores de Hollywood seleccionó a ganadores no blancos en las cuatro categorías.

Por desgracia, las probabilidades no son buenas para Close: mientras que su interpretación de una abuela recia en Hillbilly, una elegía rural fue elogiada, la película fue objeto de un desprecio generalizado.

Por supuesto, hay una gran diferencia entre conseguir múltiples nominaciones y realmente ganar la estatuilla. Sólo hay que preguntarle a Glenn Close. Desde El mundo según Garp, de 1983, hasta La esposa, de 2019, Close ha estado nominada pero no ha ganado en siete ocasiones anteriores.

Aunque lo más probable es que los pasajeros que suban a un tren no consigan ver más allá de las estrictas medidas de seguridad, éstas son cinco cosas a las que deben prestar atención quienes vean los Óscar desde casa:

El Óscar la pondría en la cúspide de un club de actrices triplemente ganadoras que incluye también a Meryl Streep e Ingrid Berman, que tienen cada una dos Óscar de actriz principal y un premio de actriz de reparto.

Ceremonia hecha película

El director Steven Soderbergh y sus coproductores celebraron una rueda de prensa el pasado fin de semana en la que expusieron su visión de una ceremonia que pretende parecerse más a un largometraje que a un programa de televisión, sin decir nada en concreto.

Por ejemplo, ¿las estrellas llevarán mascarillas?

Las mascarillas van a desempeñar un papel muy importante en la historia de esta noche... Si eso es críptico, es porque así debe ser , dijo Soderbergh.

Con tantos asuntos en secreto, una cosa es segura: esa noche será la primera gran reunión de Hollywood en más de un año, y sin los molestos periodistas y ejecutivos de los estudios –que no están invitados– muchas estrellas estarán listas para la fiesta.

“Después del espectáculo iremos al post-show, probablemente habrá más alcohol en el post-show, pero gratis, así que será genial”, bromeó el coproductor Jesse Collins.

Los Óscar de este domingo serán un reflejo de la industria cinematográfica a la que honran: transformada por la pandemia, obligada a experimentar con nuevos lugares y formatos y probablemente dominada por Nomadland.

El acto culminante de la temporada de premios de Hollywood se postergó dos meses y se realizará principalmente en la Union Station de Los Ángeles, elegida por sus grandes espacios para aplicar el distanciamiento social en esta gala de la era del Covid-19.

En un guiño a las circunstancias únicas del año pasado, la 93 edición de los premios dejarán una gran huella: la presentación de los premios honoríficos y los números musicales se dividirán entre un teatro de Hollywood y el nuevo museo de cine de la Academia, mientras que los nominados europeos que no puedan viajar a Estados Unidos se reunirán en los centros de Londres y París.

Pero lo principal, la entrega de las codiciadas estatuillas doradas, se llevará a cabo en la estación, y los pronósticos sitúan una cinta como la mayor favorita de la gala.

“No puedo imaginar que Nomadland no gane el gran premio. No puedo imaginar que Chloé Zhao no gane como directora”, dijo el periodista de Variety Marc Malkin. Pero como siempre digo sobre este año: ha sido todo tan extraño que nunca se sabe .

La road movie elegíaca de Zhao relata el modo de vida de la gente que recorre el territorio estadunidense en camionetas en busca de su precario sustento tras la crisis financiera mundial.

Muy elogiada, ganó los principales premios de los festivales el otoño boreal pasado y ha dominado la temporada de premios de este año, más extensa de lo habitual y en gran parte virtual.