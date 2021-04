Juan Ibarra

Miércoles 21 de abril de 2021

Descrita por su autora como una comedia de carácter , La verdura carnívora de Abril Mayett es un monólogo que, a partir de un tono cómico, aborda el tema del abuso sexual infantil.

El tema puede ser terrible pero no quise que la obra fuera un melodrama; no quise que fuera una obra de denuncia, o una obra de protesta, o un panfleto; no quise que se convirtiera en una tragedia, o que tuviera un tono solemne; porque es un tema tan duro que el público se puede alejar. La gente se cierra cuando tiene un tema tan hostil enfrente , contó Mayett en entrevista.

La obra, interpretada por la misma Abril, narra la historia de Verdolaga, una mujer huérfana que termina en un burdel para niñas. La protagonista, sin embargo, logra arreglárselas para salir de ese lugar sin ser abusada sexualmente. Más tarde conoce a Milanesas, de quien Verdolaga se enamora, y junto a él, la huérfana prueba por primera vez la carne y el sexo, pero también entiende que debe buscar por sí misma su dignidad y justicia.

Verdolaga surge de las historias de niñas, niños y adolescentes que la dramaturga escuchó mientras vivía cerca de una colonia popular en la Ciudad de México. A Mayett le sorprendió darse cuenta que había menores en la calle que no conocían su nombre ni quiénes eran sus padres, y aquel contacto más tarde inspiró a su protagonista.