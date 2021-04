Lo que no se ha dicho con suficiente insistencia es que la ciudad del México de los 60 ha sido una de las más dinámicas y disfrutables en la vida cultural.

e ha dicho como ritornelo que esta es y fue la Ciudad de los Palacios, aunque no sobreviva un edificio del siglo XVI y a las construcciones del XIX las devorara en buena medida el XX.

Los peones son el alma del juego es una serie de close up a personajes centrales de la literatura y el arte, como Juan José Arriola, Gabriel García Márquez –que aparece bailando con Elena Garro–, Luis Buñuel, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Fernando Benítez, José Emilio Pacheco, Adolfo Bioy Casares, Carlos Monsiváis, Bona de Pisis y Francisco Toledo.

Como Homero Aridjis no pretendía un ejercicio de hagiografía laica, sino un acercamiento vivo, esos personajes aparecen tan humanos como cualquiera con sus pequeñas miserias, sus debilidades, sus correrías, sus ilusiones.

No sólo eso: como en un gran concierto aparecen, además de las voces principales, esos personajes secundarios, esos poetas menores que pese a no ser los solistas fácilmente identificables por todos, forman parte del coro. Son la efímera hierba del bosque que pese a todo forma parte del ecosistema, la estructura que explica y permite ver a los grandes robles, a los tules, a los ahuehuetes que sobresalen en el paisaje.

Una atmósfera onírica impregna el tono de la novela para decirnos tal vez que lo vivido pese a sus consecuencias cada quien lo percibe de diferente manera. Pese a ello, no he visto mejor acercamiento a la maldad patológica de Elena Garro que en este libro, tan exacta a la que me han contado en otros escenarios personas que la conocieron.

Los peones son el alma del juego también es la crónica de una ciudad que se transforma, que cambia con los años sus signos de identidad: no es lo mismo la Zona Rosa de los 60 que la de ahora, ni la comunidad cultural que interactuaba tan fácilmente con la de ahora, sin vida de noche por la violencia urbana.

Hace tiempo, Homero Aridjis aprendió a ser impopular. Con esta novela lo refrenda, para beneficio de los jóvenes lectores que podrán acercarse a escritores de culto como personas vivas.