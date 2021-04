Si bien admiten que una gran parte de las raperas comenzó escuchando a hombres, también sentían que había algo que no las representaba. ¿Por qué si me hablas de ideales, de resistencia, de conciencia, dices que soy menos o me cosificas? , preguntó Skaffo La’Faro.

El hecho de que era protesta y tenía un contexto social, cuando conozco el rap, me gustó desde ese aspecto , explicó la bajacaliforniana Fémina Fatal. Sin embargo, cuando muchas de estas mujeres comenzaban se dieron cuenta de que el mundo del hip-hop en México estaba dominado por hombres. No tenía una influencia femenina , señaló.

▲ Yazz. Foto tomada de la página del grupo

A través de sus rimas, las raperas han dado voz a muchas otras mujeres que se sienten identificadas con lo que relatan. Denunciar la violencia de género y el machismo, se han convertido en formas de empoderamiento femenino. El feminismo es un modo de expresarte y también de vivir , aseguró Fémina Fatal.

A pesar de que gracias al avance de las tecnologías digitales, grupos como Batallones Femeninos han podido crecer y llegar a más personas, sigue haciendo falta el contacto directo con mujeres.

Aborta el sistema surgió en medio de la pandemia para atenuar ese vacío y mantener su mensaje.

Las músicas también señalaron la manera en que se ha transformado la óptica con que se miran muchos comportamientos machistas. “Personalmente, me tocó vivir muchas situaciones que hoy ya no se toleran, no se callan, que hoy ya no están cool ni es la onda guardar silencio ante eso”, celebró Obeja Negra.

Sin embargo, las raperas también reconocen que no existe sólo un tipo de feminismo. Desde los matices que otorga la historia personal, hasta el contexto político de cada entidad, la discusión es diferente. En estados como Baja California donde el aborto no es legal, canciones como Aborta el sistema son vistas con perspectivas distintas.

A pesar de eso, para las mujeres de Batallones Femeninos el rap puede ser una herramienta importante a fin de llevar la discusión feminista a mujeres que no tienen acceso a información o perspectivas distintas.

El rap ha sido una forma de liberarnos, de expresar el coraje y de ponernos bien rudotas, a veces. En ocasiones tenemos canciones que sí son bien internas, y procesos de paz y de búsqueda, pero también tenemos bombas molotov , detalló Fémina Fatal.

La nueva canción se puede escuchar en el canal de YouTube @batallonesfemeninos, en otras redes sociales también se encuentran así.