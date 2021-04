▲ Las medidas para prevenir el Covid-19, como mantener la sana distancia, usar cubrebocas y gel antibacterial, no se cumplen en mítines proselitistas, como los que realiza Francisco Chíguil, quien busca ser relecto como alcalde en Gustavo A. Madero. Foto tomada de Twitter

Sandra Hernández García y Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Martes 20 de abril de 2021

Un total de 80 millones de pesos destinarán autoridades electorales sólo para la compra de insumos para prevenir el Covid-19 el día de la jornada electoral en la Ciudad de México.

A diferencia de otros procesos electorales, el Instituto Electoral local (IECM) creó un protocolo de higiene debido a la pandemia, que incluye la compra de desinfectante, gel antibacterial, caretas y termómetros digitales con los que contará cada una de las más de 13 mil casillas que serán instaladas el 6 de junio.

El consejero electoral Mauricio Huesca dijo que el Instituto Nacional Electoral y el IECM erogarán 40 millones de pesos cada uno para dicha compra, así como para acrílicos y mamparas con lupas donde se mostrará la credencial de elector, a fin de evitar el contacto directo entre los votantes y funcionarios de casilla.

Sólo estamos hablando del control sanitario en las casillas, no incluye lo que estamos implementando en los consejos distritales, en el trabajo de campo. Si no hubiera habido pandemia estos 80 millones de pesos no los hubiéramos gastado de esta manera .

Sin embargo, los actos de campaña de los candidatos de todos los partidos se realizan sin cumplir con las medidas sanitarias para prevenir contagios de Covid-19, por lo que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró su llamado a que en dichos actos se respete la sana distancia y se utilice de manera correcta el cubrebocas.

Interrogada en su conferencia de prensa sobre las medidas que se aplicarán a quienes no observen dichas medidas, dijo que su administración no intervendrá en el proceso electoral a menos que lo soliciten las autoridades del ramo.