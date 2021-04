Después de haber pasado un susto, los regiomontanos presionaron en busca del gol y aunque lograban llegar al área del rival, no conseguían cerrar la jugadas para alcanzar la meta.

La controversia reapareció en el inicio del complemento, después de que Carlos Gutiérrez mandó el esférico a la meta, pero el tanto también fue anulado con intervención del VAR porque el balón había salido previamente de la cancha.

Ante la falta de buena definición, el técnico de Tigres Ricardo Tuca Ferretti sacó a de la cancha a Nicolás, Diente López, quien tuvo una gris actuación, y reforzó la ofensiva con Leo Fernández.

Los cambios permitieron a los visitantes mantenerse al acecho con pinceladas el ataque de Leo Fernández y un cabezazo de Diego Reyes, mientras que Facundo Waller buscó el gol por los Pumas, pero no lograron romper el cero en el marcador.

Aunque el equipo de la UNAM está obligado a ganar los próximos dos encuentros y esperar una serie de combinaciones para conseguir un lugar en el repechaje, el técnico Andrés Lillini indicó que no fue un error el resultado al destacar que el rival era complicado.

Dejamos pasar una oportunidad pero no es la única, tenemos dos más. Había un rival que te contrarresta acciones y te puede hacer goles, era de mucha jerarquía, no jugamos solos. El empate nos sirve para sumar un punto pero no para estar arriba , apuntó.