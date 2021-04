Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 18 de abril de 2021, p. 21

Santa María Atzompa, Oax., El acceso a la información en lenguas indígenas es muy limitado, no sólo en Oaxaca, sino en todo México, sobre todo en una situación de pandemia como la que se vive actualmente, en la que las medidas preventivas deben ser difundidas en los 570 municipios de la entidad; por ello el colectivo Ñuu Ayava, en colaboración con los Jóvenes Embajadores Indígenas, se dio a la tarea de crear una aplicación para Android con contenidos en ocho lenguas originarias y 11 variantes.

Ricardo Jiménez Jiménez, coordinador del colectivo, explicó a La Jornada que después de visitar varias comunidades, él y sus compañeros se percataron de que mucha gente no conocía cómo cuidarse para no contagiarse de Covid-19, porque todos los mensajes que se distribuyen al respeto están en español, no en su dialecto.

Así, echaron a andar el mecanismo Protégete en tu lengua, que surge con dos aplicaciones más: Aprende lengua mixteca y Aprende chontal, mismas que ya fueron aprobadas por Google y agregadas a Play Store.

Jiménez Jiménez indicó que por ahora los materiales están traducidos sólo en mixe, chontal, chatino, mazateco, mixteco, triqui, cuicateco y amusgo, además de 11 variantes; sin embargo aseguró que trabajan con integrantes de poblaciones para llegar a 50 variantes.