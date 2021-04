Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Domingo 18 de abril de 2021, p. 7

Mon Laferte prefiere definirse como una mujer amorosa, dispuesta a romper estereotipos y generar conversaciones con su música y arte, pero sin considerarse una guerrera.

Nunca me he asumido como tal, pero sí han pasado cosas en mi vida, que tienen que ver con decisiones que he tomado o con mis luchas personales, las cuales han cambiado mi futuro, mi familia, mi entorno, pero éstas surgen desde el entusiasmo, lo hago de una manera muy amorosa, porque me gusta hacer cosas por mis deseos y por lo que creo .

El éxito ha llegado a su carrera, en una bella etapa de mi vida , sostiene la cantante quien lo agradece con amor y humildad porque esto significa que su música “es relevante para muchas personas, sobre todo para los jóvenes, pero el mensaje –en realidad– es que se puede hacer todo tipo música, no hay que seguir modas ni corrientes y ofrecer una paleta de colores.”

La cantautora chilena que ha adoptado a México, a Tepoztlán en específico, como su hogar contó a La Jornada a propósito de su reciente álbum Seis, sobre sus miedos, inspiraciones, las protestas, el empoderamiento de la mujer; además de aceptar que en su vida ha sufrido abusos físicos, pero además tuvo que desaprender la forma amar, como ella la conocía.

Laferte explicó que, por medio de muchas de sus composiciones exorciza emociones y sentires. “Siempre he pensado que las canciones me vienen enseñar muchas cosas y me voy conociendo mediante ellas; por ejemplo al escribir para Seis, el tema Te vi, dedicado a mi mamá es muy importante; también lo fue en el momento de mostrárselo y cantárselo; pero también en el tema Se me va a quemar el corazón, me di cuenta que tenía que desaprender muchas cosas de la forma en que aprendí a amar, de este amor romántico, de la percepción con una relación de pareja”.

Lo cierto es, que muchas de las canciones vienen hacerme la terapia y educarme , aceptó la intérprete quien en su reciente producción devela cosas que tenía guardadas en el corazón , sin dejar de lado los temas de protesta, feminismo y crítica social.

La verdad, confesó, es que siempre he tenido inquietudes en torno a temas de problemática social, pero creo que ahora simplemente encontré las palabras; y siento que mis opiniones tienen más relevancia, hay un poco más de foco y se habla más; pero han sido temáticas que he tocado en otros discos, siempre han estado presentes, supongo he encontrado mejor las palabras y también los años han desarrollado esta virtud al escribir.