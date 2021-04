D

efensora, es un decir, como soy de la gramática tradicional castellana, así como del buen uso de la lengua, sin embargo, me aventuro a incorporar en el lenguaje escrito el uso del signo de admiración solo (!), al final de una frase, o sea, cerrar la frase con él sin haberla abierto con el correspondiente ¡, lo que justifico por lo convencida que estoy de que la intención en el sentido es diferente al usar solamente el signo final (!), de la que sería cuando, además de cerrar una frase con él (!), se hubiera abierto con el correspondiente ¡. Abrir y cerrar una frase con los dos signos de admiración (¡!) da un sentido a la frase; únicamente cerrarla con el correspondiente ! da a una frase, no necesariamente la misma, un sentido diferente.

A todo esto, debo advertir que no desconozco que la lengua es un ente vivo, que cambia y que, se supone, evoluciona de manera permanente. En mis años formativos leí y he releído alguna otra vez el Diálogo de la lengua, de Juan de Valdés, y en este momento, más que a mi memoria, recurro a la enciclopedia para recordar la curiosa historia de este libro, clave para conocer y manejar con naturalidad la lengua castellana, escrita y hablada. El Diálogo de la lengua fue escrito en Nápoles en 1535; Gregorio Mayans lo publicó en 1736; pero su autoría no se determinó hasta el siglo XX. Lo que sí he tenido presente a lo largo de los años es que este libro defiende la sencillez y la precisión en el uso de la lengua, que evoluciona, y que incorpora la naturalidad de la lengua hablada, con corrección, por supuesto, tan rica en dichos y refranes por lo general sabios, en especial en labios de Sancho Panza, creo que su máximo exponente en la literatura clásica en castellano.

Si no tolero que el ignorante diga, ¡o escriba!, “Yo pienso de que…”, tolero menos, absolutamente menos, definitivamente menos, que un escritor escriba, ¡o diga!, “Me di cuenta que…” Ay! Hago corajes en solitario, o aprieto los dientes y mantengo cerrados los labios, no tanto para que no entren moscas como para guardar las formas, de ser posible incluso sonreír cuando tengo al infractor delante, peor si se trata de un colega amigo. La falta de concordancia (¿así se llama, oh, catedráticos de la lengua?), por ejemplo, al decir “Soy de los que tengo derecho a…”, llámese como se llamara, ¡me desespera!