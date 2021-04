▲ Fotograma de Feeling Through, nominada al Óscar y protagonizada por Robert Tarango (derecha), actor sordo y ciego. Foto Ap

Ap

Periódico La Jornada

Jueves 15 de abril de 2021, p. 9

Los Ángeles. Hasta en su diseño de producción, los Óscar no siempre han sido el lugar más acogedor para los discapacitados. Siempre he visto ese escenario con sus escaleras como símbolo de que no esperan que personas con problemas de movilidad sean nominadas o ganen un premio , expresó Jim LeBrecht, codirector y coprotagonista del documental nominado al Oscar Crip Camp (Campamento extraordinario). Siempre ha sido este tipo de declaración tácita negativa .

Este año hay señales de cambio. LeBrecht, quien tiene espina bífida y usa una silla de ruedas, asistirá a la ceremonia del 25 de este mes. También lo hará Robert Tarango, el astro sordociego del cortometraje nominado Feeling Through.

El podio de los ganadores será accesible para ambos. LeBrecht espera que sea un cambio permanente, tanto literal como figuradamente.

Las dos cintas, junto con Sound of Metal (El sonido del metal), que está nominada a seis premios incluida mejor película, tienen a sus realizadores esperanzados de que su momento en los Óscar pueda servir de catalizador para que Hollywood deje de usar a personas con discapacidades como fuentes de inspiración, objetos de lástima o villanos retorcidos.

Creo que el objetivo es aliviar el miedo , afirmó Tarango a través de un intérprete. Abrir la puerta para que los ejecutivos no miren nuestra capacidad de oír o no oír y entender que alguien ciego, sordociego, que tiene algún tipo de discapacidad, es sólo parte del mundo y puede ser parte de estas películas .

La academia, bajo presión, ha promovido una mayor inclusión racial y de género en los últimos años, pero los discapacitados con frecuencia pueden ser obviados de esa conversación.

Es hora de que la gente reconozca que la diversidad debe incluir a los discapacitados, los sordociegos y la comunidad sorda : Marlee Matlin, productora ejecutiva de Feeling Through y única actriz que carece de la capacidad de oír que ha ganado un Óscar, a través de un intérprete. Espero que no sea sólo una moda pasajera, que vaya más allá y la tendencia continúe , expresó.

Tradicionalmente, en películas nominadas al premio de la Academia, los discapacitados aparecen sólo cuando las interpreta un actor en busca de un papel digno de un Óscar.

Entre los sectores con mayor exclusión