Rodolfo reconoce que a la edad de su hermano Julio César, 58 años, es evidente que el cuerpo ya no responde como lo hacía en su época de esplendor. Las rodillas, los tobillos, las articulaciones en general, producen molestia. Aun así, Chávez no deja de entrenar por gusto.

Julio César Chávez no puede dejar el boxeo , dice Rogelio Chávez, su hermano e integrante del equipo en toda la carrera del ídolo mexicano; o el boxeo no lo deja a él, no sé. Pero la gente que lo vio pelear lo sigue queriendo y todavía más increíble, no puedo entenderlo, hasta a quienes no les tocó quieren tenerlo cerca. Por eso no se puede ir, no lo van a dejar nunca .

Pero no sólo se trata de una disposición física y mental por la que no puede abandonar el deporte que lo llevó a las alturas. Lo más fuerte, según su hermano, es esa relación de afecto entre el ídolo y su público. Algo que considera genuino, no puede inventarse, y pone de ejemplo al Canelo Álvarez, ni puede destruirse, porque pasan los años y aún quieren verlo así sea en exhibiciones.

La segunda despedida de Chávez padre estará acompañada por sus dos hijos boxeadores. Omar enfrentará por tercera ocasión al hermano del Canelo, Ramón Inocente Álvarez. Pero el combate que provoca más curiosidad entre los seguidores y detractores es la de Julio César Chávez júnior ante un peleador de artes marciales mixtas, el brasileño Anderson Silva, ex campeón mundial de la UFC.