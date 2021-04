Esta incertidumbre está latente en todos los participantes internacionales. Jimena Saldaña, vicepresidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), apuntó que la situación que produjo la pandemia,además, sacó a la luz desigualdades que tuvieron su correlato en el deporte.

Desde mi punto de vista como alto cargo médico, diría que la celebración de los Juegos es realmente difícil. Me gustaría mucho que los organizadores presentaran medidas concretas para evitar el aumento de infecciones y pedir la cooperación de todos por el bien de los deportistas , añadió.

Si los casos de infección siguen aumentando, será difícil organizar los Juegos Olímpicos en su forma actual con atletas procedentes de todos los países, aunque no haya público , advirtió Ozaki, citado por el diario Sports Hochi.

La pandemia acentuó la desigualdad , consideró Saldaña; algunos países pudieron hacer burbujas para que sus deportistas entrenaran seguros, mientras otros no tenían opciones, ya sea porque estaban cerradas las instalaciones o simplemente no tenían alternativa; otros, por ejemplo, no podían salir de viaje .

Con la recomendación del Comité Olímpico Internacional, para que las distintas organizaciones nacionales gestionaran ante sus gobiernos opciones de vacunación a los atletas participantes, se llegó a algunos acuerdos. China, por ejemplo, apoyó con algunas dosis, pero–enfatizó Saldaña– no todos los países han tenido acceso a este proceso y sus deportistas, en consecuencia, no están todavía protegidos.

Se pretende que la mayoría de los atletas y participantes que acudan a Tokio estén ya inoculados , explicó Saldaña. Siempre con respeto al orden de las necesidades sanitarias de cada país. Todos tenemos que esperar y no buscamos que se salte a la población más vulnerable, pero se han buscado fórmulas para cumplir con esta medida .

La directiva del COM dijo entender la preocupación tanto de autoridades como de la población japonesa ante la llegada de miles de personas a su país en el contexto de la pandemia.

“La amenaza de la cancelación de los Juegos de Tokio va a estar presente hasta el último momento, ahí ha estado desde hace año y medio, pero como directivos y atletas debemos seguir con la idea fija de que vamos a la competencia. Mientras el COI no me llame y me diga ‘no hay Juegos Olímpicos’, todos estamos listos para empezar.”