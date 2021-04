La última vez que los regiomontanos festejaron una victoria en la casa del Toluca fue en el torneo Clausura 2006 con un gol de Oribe Peralta, pero ahora los fantasmas no pesaron y lograron frenar las estadísticas en su contra.

El chileno Sebastián Vegas se aventuró con un potente disparo desde fuera del área para superar al guardameta Luis García, quien pese a leer la dirección del ataque no alcanzó a desviar el esférico. Con la ventaja en el marcador, los Rayados presionaron con un tiro de Funes Mori que pasó a centímetros del poste.

Ante un plantel escarlata desconcertado, los regiomontanos insistieron para soltar otro golpe. Carlos Rodríguez rescató un pase a borde del área y sirvió a Maximiliano Meza, quien remató con disparo cruzado.

Cuando Toluca comenzaba a perder el ánimo, un descuido del rival les permitió descontar. En un tiro de esquina, Jorge Torres Nilo rescató y empujó el esférico con la pierna izquierda para poner el 2-1.

Los Diablos persistieron en el tramo final en busca del empate, pero Monterrey controló sin problemas. Sólo Claudio Baeza mandó un tiro que se perdió por arriba del arco sin poder conseguir la igualada.

Pese al triunfo, Javier Aguirre re-conoció que en la tabla general se encuentran lejos de La Máquina y las Águilas, que superan a los Rayados por nueve unidades. Son buenos los tres puntos. Cruz Azul y América comen aparte, los demás peleamos por los puestos. Viene bien una semanita más en el tercer lugar .