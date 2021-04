Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Jueves 8 de abril de 2021, p. 5

La Secretaría de Educación Pública (SEP) está a la espera de que el sector salud pueda determinar en un lapso de 15 días, ante el riesgo de una tercera ola de contagios, si inicia el proceso de reapertura de las escuelas, el cual arrancará de las áreas rurales a las urbanas, informó Martha Hernández Moreno, subsecretaria de Educación Básica, quien afirmó que el regreso a clases debe ser un proceso democrático, en el que la participación de las comunidades educativas es determinante .

Al participar en el foro virtual Reimaginemos. Niñez y adolescencia en México, convocado la oficina en México del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), destacó que la SEP no está realizando planes y programa de estudio sobre las rodillas en medio de la pandemia , por lo que no se están modificando los contenidos de los Libros de Texto Gratuitos (LTG).

Agregó que la SEP tenía 18 LTG que debían ser actualizados, y que son los que estamos tratando de sacar a la luz, pero no son nuevos contenidos. No seríamos capaces de agregar material de hoy a mañana, no puede suceder en un diseño curricular, y menos en época de pandemia .

La dependencia detalló por la tarde en un comunicado que el rediseño de los LTG se realizará de forma gradual en el próximo ciclo escolar 2021-2022, y continuará en los siguientes cursos lectivos.