El tiempo vuela y la vida acecha expectante visualizando nuestros logros. En tiempos del Covid-19, bailar un poco de danzón reconforta el alma. Hagámoslo real. Porque, ciertamente, Juárez no debió de morir.

Arturo García Alcocer

Cajero de Banorte lo dejó hace 18 meses sin su tarjeta de Bienestar

Mi tarjeta de Bienestar me fue capturada en un cajero de Banorte. Después de año y medio de visitar a las diferentes oficinas de Bienestar y múltiples llamadas telefónicas, incluso visitas de personal de esa institución recabando mis datos, a la fecha no he recibido la reposición de mi plástico. Respetuosamente pido su apoyo. Mi número de teléfono es 55-1504 0410.

Antonio López Villeda (84 años)

Denuncian docentes de la ESEF irregularidades en sus pagos

En asamblea sindical, el miércoles 24 de marzo de 2021, el personal docente de la ESEF, institución que forma parte de la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio, acordó por unanimidad denunciar los graves recortes presupuestales a las escuelas normales (95 por ciento para 2021), que han profundizado día a día antiguas desigualdades neoliberales como el abandono histórico a la capacitación y a la infraestructura escolar.

En el marco de esa política de olvido, en lo particular, padecemos retrasos en los reintegros por descuentos indebidos y arbitrariamente aplicados; esperas insultantes en los pagos por jubilación y defunción; irregularidades en los pagos de quienes reanudan labores; atraso, de años, en los pagos por promoción, una preocupante falta de publicación de la convocatoria para recategorización; ni hablar de la omisión en los pagos retroactivos que ya parecen un derecho inalcanzable, y los estímulos por antigüedad entran en un periplo administrativo que raya en la crueldad por las frívolas respuestas a las demandas de pagos de los funcionarios encargados del eslogan publicitario de la Nueva Escuela Mexicana y la sobada transformación de las escuelas normales.

En materia educativa, no hay cambio posible preservando viejas estructuras administrativas y transexenales prianistas; con todas sus afectaciones, precariedad e inestabilidad laboral, por otros medios.

Felipe Neri Rivero Sánchez

Señala coincidencia entre priístas y Lorenzo Córdova

Los priístas, haciéndose de un aparente triunfo en Coahuila e Hidalgo en las elecciones del año pasado, y Lorenzo Córdova, con sus cuestionables decisiones en el seno del Instituto Nacional Electoral, creen que se han salido con la suya.

Lo único que lograron fue poner sus malas artes en evidencia, todo un catálogo de trampas para conseguir un objetivo, haiga sido como haiga sido.

Fernando Quiroz Nácar