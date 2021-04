Siento que tendría que pensar en la angustia adolescente y todas esas cosas, y volver a casa. Me llevará unos años más. Creo que necesito madurar más para no tener miedo de mirarme a mí misma.

Contar historias sobre otras personas es más seguro para mí , agregó, destacando la valentía de Minari, el drama de inmigrantes coreano-estadunidenses inspirado en la infancia de Lee Isaac Chung.

No tengo ese coraje todavía. Así que creo que es muy valiente lo que hiciste , dijo Zhao a Chung.

Zhao, de 39 años, es hija de un rico ejecutivo de una empresa siderúrgica de China, que dejó ese país cuando era adolescente para asistir a un internado británico antes de terminar su educación en Los Ángeles y Nueva York.

Mientras estaba en la escuela de cine de Nueva York, se topó con imágenes de una reserva india en Dakota del Sur, lo que la llevó a hacer su primera película Songs My Brothers Taught Me.

Me estaba acercando a los 30 y me sentí un poco desconectada de mí misma. Cuando esto sucede, la gente tiende a ir al oeste, al oeste de donde sea que estén (...) Y terminé en Dakota del Sur y me enamoré de Badlands , dijo, en alusión al parque nacional de ese estado.

Cuando se le preguntó qué era lo que más esperaba hacer una vez que terminara la pandemia, Zhao dijo que le gustaría visitar a sus familiares en China.