▲ Una película por Internet no da la misma sensación que en la pantalla, opina un espectador. Foto Afp

Pero no todos los fanáticos han renunciado a su entrega de premios favorita.

Aunque ahora está en la zona horaria estadunidense, simplemente no está interesado, y esto se debe principalmente a la pandemia. “El creciente dominio de los servicios de transmisiones en línea (streaming) ha quitado el brillo a los Óscar”, dice. Simplemente no obtienes la misma sensación cálida y difusa de cuando ves una película de la pantalla grande .

Los premios nos impulsan a ver cintas que quizá nunca hubiéramos elegido. No estoy tan emocionada este año, pero todavía estamos tratando de ver todo antes de la ceremonia.

Menos escapismo

A medida que las dificultades de la vida se han intensificado para muchos espectadores, como la interrupción del trabajo y las cuarentenas, las entregas de premios ofrecen menos escapismo y atractivo que en el pasado, y a menudo se basan en actuaciones pregrabadas y cuadros de Zoom para los nominados. Además, las estadísticas muestran poco interés por la televisión en general entre las generaciones más jóvenes.

Pierre Subeh, de 22 años de Orlando, Florida, amante de las películas y cineasta, dejó de ver los Óscar en 2019. Apenas podemos mantener la atención en un TikTok de 15 segundos. ¿Cómo esperan que nos sentemos a ver una ceremonia de premios prolongada de cuatro horas llena de anuncios y chistes ofensivos obsoletos? Vivimos en la época de la curación de contenido , afirma.

Inmigrante musulmán, Subeh también ve poca inclusión de su cultura en el cine convencional, y ni hablar del escenario de los premios. “Sólo nos mencionan cuando hablan de Aladdin. No me siento motivado a reunir a mi familia un domingo para ver una ceremonia de premios de cuatro horas que nunca hace ningún tipo de mención a nuestra cultura y religión”, añade.

Jon Niccum, de 55 años, en Lawrence, Kansas, enseña escritura de guiones en la Universidad de Kansas. Organiza una fiesta anual de los Óscar, con 30 invitados en su mejor momento, que incluye apuestas sobre ganadores y premios. Este año será sólo para su familia debido a la pandemia, pero las apuestas están en marcha.

¿Y ver las mejores películas en casa? En general, dice, fue menos satisfactorio . ¿Lo suficiente como para no ver la transmisión de los Premios de la Academia?