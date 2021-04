▲ No minimizan el tema de derechos humanos en China, pero autoridades deportivas y gubernamentales de EU rechazan boicot contra los Juegos Invierno en Pekín 2022. En la imagen, patinadores durante una prueba rumbo a ese certamen. Foto Ap

Ciertamente no queremos minimizar de ninguna manera los graves problemas de derechos humanos que están ocurriendo en China, pero Estados Unidos tiene muchas herramientas para responder de manera constructiva a estas preocupaciones, que creemos deberían ser manejadas por funcionarios gubernamentales, incluido el Departamento de Estado , explicó Lyons.

Washington. El Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos (USOPC, por sus siglas en inglés) se opone a los boicots de los atletas y cree que no deben usarse como una herramienta para los crecientes problemas de derechos humanos en China, dijo la presidenta del organismo, Susanne Lyons.

La Casa Blanca también aclaró su posición ayer y rechazó estar promoviendo un boicot para esa justa deportiva.

No hemos tenido discusiones y no estamos discutiendo ningún boicot con aliados y socios , aclaró la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki. Aseguró que Washington estaba hablando con aliados para definir nuestras preocupaciones comunes y establecer un acercamiento común, pero no hay una discusión en marcha sobre un cambio en nuestros planes respecto a los Juegos de Pekín .

Hasta este miércoles, la administración de Joe Biden había mantenido la puerta abierta para boicotear los Juegos Olímpicos de Invierno sin anunciar ninguna dirección firme.