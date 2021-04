Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Lunes 5 de abril de 2021, p. 28

Un hombre y una mujer, señalados de mantener encerrada y atentar contra la integridad física de una mujer de 85 años de edad, en Iztapalapa, fueron detenidos por policías auxiliares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Los elementos, destinados a la vigilancia y seguridad del centro de vacunación ubicado en la Vocacional 7 del Instituto Politécnico Nacional, en avenida Ermita Iztapalapa, colonia Santa María Aztahuacán, fueron requeridos por los encargados de recibir a los beneficiarios.

El personal del área jurídica de la alcaldía dijo a los oficiales que la mujer acudió en compañía de una pareja a donde recibiría la vacuna y aprovechó su separación de ellos para entregar una nota al enfermero que le aplicó la inyección.

En el pedazo de hoja blanca que traía consigo denunciaba a sus acompañantes de encerrarla en su domicilio y tenerla en condiciones deplorables, además de sufrir humillaciones, por lo que solicitó su apoyo para llamar a las autoridades.