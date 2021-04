Arturo Sánchez Jiménez

Sábado 3 de abril de 2021, p. 8

En 2019, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) canceló adeudos fiscales por 279 mil 712 millones de pesos, que equivalen a los recursos de fondos y fideicomisos que el gobierno federal destinó en 2020 a paliar los efectos de la pandemia de Covid-19. Para la Auditoría Superior de la Federación (ASF) las causas más importantes de incobrabilidad de los créditos podrían ser corregidas.

Y es que entre los principales problemas, señala en el informe de la revisión de la Cuenta Pública 2019, son la no localización de los contribuyentes y el hecho de que el SAT se demora entre dos y cinco años en comenzar a fiscalizar a quienes deben impuestos, lo que abre el espacio a la evasión del pago.

La cancelación de créditos fiscales sólo se utiliza cuando, después de investigar al contribuyente, se de-termina que no tiene bienes propios o cuentas bancarias para pagar el adeudo. Así, según ha explicado el SAT, la cancelación no implica la condonación de impuestos, sino que se determina no cobrarlos por incosteabilidad en el cobro o por insolvencia del deudor. Según las normas, cuando el SAT identifique nuevos bienes que sean propiedad del deudor, los puede utilizar para cobrar la deuda.

Como parte de una auditoría practicada al SAT, la ASF fiscalizó 48.6 por ciento de los créditos fiscales cancelados en el ejercicio 2019, que equivalen a 135 mil 907 millones de pesos.