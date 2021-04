¿Cómo no querer a México? , expresa tras ser vacunada

os recibieron puntualmente como indicaba la cita, un ejército de jóvenes ataviados con chalecos verdes nos dan la bienvenida con aplausos, yo rompo en llanto, nos hacen sentir que nuestra vida vale aunque seamos viejos.

Enseguida nos conducen a la mesa dónde verifican nuestros datos, paso siguiente la vacunación, no hay trato de madrecita, ni padrecito, todo es con respeto y dignidad, después nos indican trasladarnos al lugar de observación donde médicos nos explican sobre los efectos secundarios que se pueden presentar. El lugar es amplio y el servicio muy expedito.

Yo me digo, ¿cómo no querer a México?, si por tercera vez nos salvan la vida.

La primera vez es cuando llego a este país con mi pequeña hija huyendo de las dictaduras militares guatemaltecas.

La segunda cuando me veo en una noche en la calle, sin tener a dónde ir, sin dinero, y sin conocer a nadie y una mujer mexicana me lleva a su casa, me brinda techo y comida junto con mi hija, sin saber que solvencia moral tenía yo.

Ésta es la tercera, dándonos esperanza de vida. ¿Cómo no agradecer a este gobierno, y especialmente a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por tratar con tanta dignidad y respeto a los que somos adultos mayores.

En todas las instituciones públicas debería ser el mismo trato, no sólo para los que estamos en el otoño de la vida, sino para toda la población.

¡Viva México lindo y querido!

Marylena Bustamante

Trato halagador del personal médico

Mi esposa y yo regresamos del centro de vacunación a donde acudimos para recibir protección contra el Covid, nuestro comentario es el mismo que se ha releído gratamente en estas páginas: amabilidad, corrección, orden, limpieza, información precisa, reiterada, respeto absoluto, ambiente festivo y calidez en el lenguaje, nada nuevo en relación a los recientes comentarios.

La tristeza y rabia sobrevienen, entonces, al preguntarse ¿Cómo es posible que en la vida pública de todos los sexenios anteriores el trato al ciudadano fue de desprecio, irrespeto, exacción, abuso, engaño, prepotencia, fraude y despotismo?

Hoy es una experiencia halagadora ser atendidos por gente joven, amable, capaz, comedida, atenta, solidaria, afectuosa, honesta, limpia, con conductas y lenguaje correcto, la calidez se torna indescriptible al igual que el deseo de que toda la vida pública logre ser transformada en un trato como el que hoy se recibe en los centros de vacunación anti-Covid

María Cristina Morán Zoreda y José Alberto Morales Vázquez

