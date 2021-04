Hay otros filmes incluidos en la competencia de mejor película que aún no se pueden ver en México. Nomadland, de Chloé Zhao, está disponible sólo en Estados Unidos. Relata el viaje de una mujer que, tras perderlo todo en la Gran Recesión, se embarca al oeste de ese país para vivir como una nómada moderna en su camioneta.

Otra cinta nominada que se puede ver es Sound of Metal, dirigida por Darius Marder y distribuida por la plataforma Prime Video. Compite en categorías de mejores guion original, sonido, actor y película; se centra en la vida de un baterista de heavy-metal que pierde la audición.

Aunque faltan algunas semanas para que se lleve a cabo la ceremonia de entrega de los premios Óscar, muchas películas nominadas ya se pueden ver a través de plataformas de Internet. Tras un año de cambios en la industria cinematográfica, las nuevas formas de consumo no sólo han proliferado, sino también han ganado terreno en el reconocimiento de sus producciones.

Es uno de los favoritos para conseguir la estatuilla. De ser así, Zhao se convertiría en la primera mujer en ganar la categoría de mejor película. Se prevé que el próximo 15 de abril sea estrenada en salas de cine mexicanas.

La próxima semana, Promising Young Woman, también nominada a mejor película, será estrenada en cines de México. La cinta narra la historia de una joven que busca vengarse de los hombres que le han hecho daño a lo largo de su vida. Protagonizado por Carey Mulligan, el filme competirá además por mejor actriz, director, guion original y edición.

The Father y Judas and the Black Messiah fueron estrenadas hace poco en recintos cinematográficos. La primera, protagonizada por Anthony Hopkins, cuenta la historia de un hombre de 83 años que, asilado, rechaza cualquier ayuda de su hija, interpretada por Olivia Colman.

La segunda es la historia de Fred Hampton, un antiguo líder de las Panteras Negras que es traicionado en su intento por lograr un cambio social.

Minari es el octavo filme nominado a mejor película. Dirigido por Lee Isaac Chung, se ambienta en la década de los 80 y cuenta la historia de una familia de emigrantes surcoreanos instalada en Arkansas, tras abandonar California. El filme todavía no se ha estrenado en México, pero se espera que se anuncie pronto en la cartelera de cines.

Desde plataformas de Internet también se puede acceder a títulos que compiten en otras categorías.