E

n una realidad política en la que cada vez más en Estados Unidos hay manifestaciones de ciudadanos negros protestando contra el abuso policiaco, la película Judas y el mesías negro, de Shaka King, no podría ser más pertinente.

Situado en Chicago en 1969, este drama histórico describe el dilema moral de Bill O’Neal (LaKeith Stanfield), un afroestadunidense que es arrestado por robar automóviles haciéndose pasar por un agente de la FBI. Para no pasar una condena larga, un verdadero agente llamado Roy Mitchell (un mefistofélico Jesse Plemons) ofrece a O’Neal una opción a cambio de su libertad: infiltrarse como informante al grupo revolucionario de las Panteras Negras que lidera el carismático Fred Hampton (el británico Daniel Kaluuya).

En su sintético prólogo, la película sitúa bien cuál ha sido el desempeño de las Panteras a lo largo de los años 60 y las principales figuras de su militancia. Hampton, de sólo 21 años, sobresalió en Chicago por la contundencia de sus discursos, pero también por sus esfuerzos para integrar a su causa a otros grupos, puertorriqueños y blancos sudistas inconformes. King hace bien en dedicar mucho pietaje a esos discursos, pronunciados con pasión por un inspirado Kaluuya.

A estas alturas, la figura del informante traidor podría ser un cliché, después de tantos thrillers que han utilizado esa premisa. Sin embargo, el guion del propio King y Will Berson, hace bien en concentrarse en la personalidad conflictuada de O’Neal quien, como ciudadano negro que ha sufrido las injusticias del sistema, no puede permanecer inmune al carisma y las convicciones de Hampton. Al convertirse en el jefe de seguridad de las Panteras Negras, el hombre sufre en el alma su duplicidad. (En el mismo prólogo, King recrea una entrevista televisiva que se le hizo, años después, a O’Neal en la que admite su papel en el asedio de Hampton a manos de la FBI. Un letrero final, después de un extracto de la entrevista con el verdadero O’Neal, nos informa que él se suicidó la noche misma en que se transmitió por PBS. Los Judas no suelen tener la conciencia tranquila).