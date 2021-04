▲ Ahmed, en un fotograma de Sound of Metal, donde interpreta a un baterista que queda sordo. Foto Ap

Sábado 3 de abril de 2021

Londres. El británico Riz Ahmed interpreta a un baterista de heavy metal que va perdiendo la audición en Sound of Metal, papel que le valió convertirse en el primer musulmán nominado al Óscar como mejor actor.

En el drama, dirigido por Darius Marder, Ahmed encarna a Ruben, quien está de gira junto a su novia y vocalista cuando pierde la capacidad de oír. A regañadientes, busca ayuda y aprende lenguaje de señas.

Ahmed, conocido por Rogue One: Una historia de Star Wars, Venom y The Night Of, dijo que prepararse para el papel, para el que aprendió a tocar la batería y el lenguaje de señas estadunidense, fue “un proceso intenso.

Sólo a nivel emocional fue un guion muy crudo. Darius Marder escribió algo realmente desgarrador, así que ir a ese lugar a nivel emocional me involucró mucho , dijo Ahmed.

El actor de 38 años, nominado también a un premio Bafta, además es rapero. Cuando se le preguntó si eso le ayudó a tocar la batería, dijo: “Pensé que sería más útil de lo que fue. Pensé que podía mantener el ritmo, que podía mantener el tiempo (...) Coordinar tus cuatro extremidades para ir a cuatro velocidades diferentes, fue mucho.