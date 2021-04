Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Sábado 3 de abril de 2021, p. 4

El poemario Serie de circunstancias posibles, en torno a una mujer mexicana de clase trabajadora, explora qué configura a una persona, cómo el deseo en concreto de una mujer está moldeado por fuerzas sociales, históricas, económicas que casi nunca son conscientes , explica Yolanda Segura, autora del título recientemente publicado por Almadía.

¿Quién era Eloísa antes de ser abuela, madre y mujer trabajadora? ¿Qué la hacía reír y llorar? ¿Qué le gustaba comer? Cosas que suelen no caber en la literatura. No hay espacio para estos personajes, sobre todo si son femeninos, intrascendentes, que no tienen una vida extraordinaria, que no van a ir a conquistar ni a salvar el mundo. Esta historia es tan común que por eso no la contamos , dice la poeta en entrevista.

Segura (Querétaro, 1989) sostiene que se basó en su álbum familiar que cuenta con imágenes aisladas que relatan un fragmento de esa historia: la de su abuela Eloísa, aunadas a datos estadísticos colocados como si fueran un recorte sobre ese documento.

Se trata de reconstruir una historia de una mujer que no funciona sólo con relación a los demás miembros de la familia; o sea, qué pasaba con el deseo de Eloísa, con sus necesidades, sus ganas o no de trabajar, de tener un marido y una casa .