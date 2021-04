Sergio Bueno, ex timonel de Cruz Azul y los extintos Jaguares, coincidió con Víctor Manuel Vucetich en que no existen los proyectos a largo plazo en la Liga Mx , lo cual propicia que no se genere una identidad ni una idea clara del juego.

Indicó que una de las principales causas por las que no se apuesta por proyectos a largo plazo es la falta de una evaluación profun-da de la capacidad y objetivos reales de cada plantel.

No hay un análisis a fondo pa-ra ser conscientes de la plantilla que se tiene. En Europa equipos como el Celta de Vigo o Getafe saben dónde están situados, crean un equipo para salvarse del descenso y crecer poco a poco, aquí todos creen que tienen un club para ser campeón y no es así , apuntó.

No hay congruencia, se debe entender en qué categoría se encuentran, saber los elementos de tu equipo para no tomar decisiones precipitadas. También se debe conocer el perfil de cada entrenador, si es motivador y con conceptos básicos no puedes pedirle más, pero si tiene una idea definida del juego y el equipo no la entiende hay que ver la falla , agregó.