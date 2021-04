En memoria del investigador emérito Jorge Bustamante

E

n mi breve desempeño como cónsul general de México en San Diego, California, en 1988-1989, conocí a un eminente académico, acucioso investigador y precursor de los estudios transfronterizos. Con él, crucé el Cañón Zapata, donde encontramos a Hermann Bellinghausen y fuimos testigos del tráfico de indocumentados, de drogas y de la parafernalia que utilizaba la Patrulla Fronteriza, y después, ganamos un juicio por asesinato de un migrante en una corte de Los Ángeles por un millón de dólares.

En las paredes de El Colegio de la Frontera Norte que Jorge Bustamante fundó, se mantenía un registro preciso de los movimientos migratorios en la frontera que era bien útil para la parte mexicana y cuando Jorge elaboraba sobre el tema en sus formidables conferencias, señalaba siempre las responsabilidades graves que uno y otro gobierno tenían y siguen teniendo en el fenómeno migratorio. No llegué a oírlo en Chicago, donde era catedrático de la Universidad de Notre Dame, pero sí muchas veces en la UNAM, de la que fue egresado. Celebramos juntos los reconocimientos internacionales que recibió y fue, sin duda, el mejor y más sabio relator de derechos humanos de migrantes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Hombre de compromisos y de ideas progresistas, participó, como correspondía, en la fundación de La Jornada. Ante la traición fortaleció su trabajo de denuncia, acogido por El Colegio de México.

Hombres como él, en la coyuntura grave en la que nos encontramos, son muy valiosos para rescatar la dignidad académica que corresponde en esta delicadísima temática bilateral.

Hermilo López-Bassols (SEM)

Un país equilibrado es beneficio para todos, expone

No es lo mismo militarizar la sociedad que socializar lo militar, parece un juego de palabras, pero allí está la diferencia para el que quiera entender. Un Ejército al servicio de la sociedad y no a la espera de una guerra imposible. Un país equilibrado es beneficio para todos, hasta para los que no entienden o quieren frenar el cambio.

Carlos Noriega Félix

Agradece a personal involucrado en proceso de vacunación

Quiero manifestar mi beneplácito y agradecimiento a todo el personal involucrado en el proceso de vacunación. Me tocó en Topilejo y desde que llegué me brindaron apoyo al tiempo que me canalizaban al registro. Está lleno de gente amable, preparada y bien dispuesta. La fila fluía continuamente con o sin cita o registro previo. No tardé ni una hora en todo. Y hasta con itacate nos recibieron y despidieron con palanquetas y agua para el camino.

En los pueblos de Tlalpan se escuchaban los altavoces de vehículos invitando a vacunarse. Muy organizado y eficiente el servicio, en espacios amplios, acondicionados y con todas las medidas de seguridad.