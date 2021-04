Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 1º de abril de 2021, p. 20

Moscú. El opositor Aleksei Navalny, recluido en la colonia penitenciaria IK-2 de la ciudad de Pokrov, región de Vladimir, se declaró en huelga de hambre ayer hasta que le proporcionen los medicamentos que solicitó y se autorice la visita de un médico de su confianza.

En una breve carta al director del penal, Aleksandr Mujanov, publicada en su cuenta de Instagram, Navalny afirma que no le dejan otra opción que iniciar una huelga de hambre, pues aún no recibe el diclofenaco que pidió para mitigar el dolor y tampoco dejan entrar a su médico.