Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 1º de abril de 2021, p. 20

Moscú. El Ártico –la única región del planeta cuyos límites geográficos están aún por definir, motivo de permanente controversia entre los estados que proclaman tener derechos de propiedad sobre el Polo Norte– se ha convertido en arena de lucha, soterrada pero no por ello menos peligrosa, por las riquezas que se presumen importantes y yacen debajo de sus capas de hielo.

Mientras los aspirantes al reparto siguen debatiendo, por ejemplo, dónde termina la plataforma continental de cada uno y comienza la zona de aguas internacionales, el valor de ese botín, de acuerdo con estimaciones del Departamento de Energía de Estados Unidos, equivale a no menos de 13 por ciento de las reservas no exploradas de petróleo a escala mundial y de 30 por ciento de potenciales yacimientos de gas natural, así como significativas reservas de níquel, platino, estaño, tungsteno, metales raros, oro y diamantes.

Pero el Ártico es rico no sólo en materias primas, sino también representa mucho interés por su valor estratégico como plataforma de dominio mediante las bases militares que puede albergar y, en un futuro no muy lejano, como vía marítima de comercio, ya que se calcula que a partir de 2040, de mantenerse el actual ritmo de calentamiento global, el océano Glacial Ártico será plenamente navegable en verano acortando las rutas entre Asia, Europa y América del Norte.

Con apenas 6 por ciento de la superficie del planeta, dentro de cierto tiempo el Ártico puede ejercer gran influencia, no proporcional a su reducido tamaño, en la economía mundial por sus riquezas naturales e importancia estratégica.

No sorprende que cinco países colindantes con el Polo Norte –en mayor o menor escala Rusia, Canadá, Estados Unidos, Dinamarca y Noruega– reclamen el derecho a explotar sus recursos, en tanto tres países de la región prácticamente no pueden participar en el reparto por no tener salida al océano Glacial Ártico (Suecia y Finlandia) o carecer de fuerzas armadas como argumento adicional (Islandia). En cambio, otros muy distantes en términos de geografía, pero que han enviado no pocas misiones de exploración, como China o India, no quieren quedarse al margen.