▲ El público no va al teatro por miedo, pero hay otras cosas a las que no le teme. Foto cortesía de la producción

Agregó que no existen aspectos biográficos que se asemejen a alguna las historias, pero “es cierto que la manera en que Cheryl aborda las respuestas es bien distinta a la mía; nos parecemos en algo: en ser empáticas y en validar lo que las personas piensen, aunque no estén de acuerdo, porque no somos sicólogas y Sugar no es una siquiatra ni terapeuta, es una mujer, una escritora que comenzó a hacer un blog con sinceridad“.

Para Morris Gilbert, esta sencilla puesta en escena se aleja de las grandes producciones que caracterizan su trabajo. Es un proyecto muy especial para mí, por múltiples razones. Entre ellas, porque me ha permitido acercarme al trabajo y la creatividad de un grupo de mujeres maravillosas, destacadísimas cada una en sus respectivas áreas .

Pequeñas grandes cosas se gestó durante noviembre y diciembre de 2020, en el teatro Milán. Estaba planeado estrenarla antes del año nuevo, pero la situación con la pandemia se agravó y hubo que posponer la temporada. La puesta en escena, dirigida por Paula Zelaya, dará funciones hasta el 4 de abril, a manera de prestrenos a las 17 y 19 horas, el 4 de abril, sólo a las 17 horas. Teatro Milán: Lucerna 64, colonia Juárez.