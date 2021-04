Juan Manuel Vázquez

La neta, la neta, si por mí fuera, no me vuelvo a subir a un cuadrilátero a pelear , dice Erik Terrible Morales con el desenfado con el que suele expresarse. No le gusta simular. Nunca lo hizo en dos décadas de carrera como boxeador en la que conquistó cuatro campeonatos mundiales. Desde luego que tampoco cuando protagonizó la trilogía histórica ante su némesis, Marco Antonio Barrera.

Hoy ya no son rivales. De hecho construyeron una buena amistad y ahora como púgiles jubilados regresarán al cuadrilátero para enfrentarse por cuarta ocasión, aunque esta vez será como exhibición y para ayudar a otros.

Este combate será el 16 de julio en Estados Unidos y se suma a una serie de regresos de leyendas del boxeo para sostener peleas de exhibición. Apenas el martes Juan Manuel Márquez anunció que volverá ante Miguel Cotto, en junio; el memorable Julio César Chávez se despedirá de este tipo de enfrentamientos el 19 de julio y Óscar de la Hoya también hará lo suyo.