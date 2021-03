Roberto Garduño y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 30 de marzo de 2021, p. 4

La iniciativa de reforma al sector de energía que se envió al Congreso fue elaborada para quitarle las aristas más filosas a la llamada reforma energética; es la reforma perversa, dañina, que se aprobó para saquear, para robar, para beneficiar a una minoría , argumentó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario también abordó la crisis migratoria de personas procedentes de Centroamérica, con su reiterado llamado al gobierno de Estados Unidos a invertir ya los 4 mil millones de dólares que Joe Biden prometió a la región. Y al recordar que respetará la veda electoral, aclaró que no habrá giras públicas al interior del país, pero sí viajará sin avisar para supervisar obras de su gobierno.

Al abundar en su propuesta de reformas secundarias para derrotar el contrabando de energéticos, advirtió que ya enfrenta –antes de que se apruebe– una andanada mediática de los sectores con intereses: No tiene que ver con derogar la reforma energética. Es una actitud moderada. No estamos revocando los contratos que entregaron para extraer petróleo con el mecanismo de utilidad compartida, no estamos quitando tampoco concesiones mineras ni estamos cancelado contratos en la industria eléctrica .

La nota es la nota

De esa forma, insistió en que la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto es fruto de la corrupción, y “no leo nada de eso en la prensa ni escucho nada en la radio, ni veo nada en la televisión de que se aprobó con sobornos que entregaron a legisladores. La nota es la nota.