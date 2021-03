E

n plena pandemia la vida sigue con toda intensidad y pareciera que es urgente salir ya del encierro. Guardando las debidas condiciones de sanidad, ya por todos lados resurgen propuestas culturales principalmente con iniciativas independientes, pero también las instancias oficiales van saliendo de su letargo poco a poco. En el terreno de las artes plásticas son numerosas las propuestas que se anuncian en las redes sociales, aquí algunos ejemplos:

Tres exhibiciones de la pintora Rocío Caballero

Con la consigna de este año decidí darlo todo, porque la vida es corta, efímera e impredecible , Rocío nos propone tres opciones para conocer parte de su prolífico y provocador trabajo plástico. En primera instancia se abrió desde este mes y hasta el 31 de mayo, la muestra virtual organizada por The Center for Creativity and the Arts, de la Universidad de Fresno. California, misma que se puede recorrer por medio del sitio: Kingdomyuppieland.com. También hace unos días se inauguró otra individual de gráfica, esta sí es presencial, en el Museo Primer Depósito / Galería Azul Añil, en la ciudad de Guanajuato. Se trata de mi primera exposición dedicada totalmente a mi obra de grabado , explica la artista, incluye 15 grabados que son un compendio de 25 años de producción y en la ciudad de Cancún, Rocío inauguró hace unos días otra muestra de grabados realizados exprofeso para el Quinto Coloquio de Gráfica en la galería Edgar Herrera, en el centro de Cancún.

Expo para conmemorar 10 años del fallecimiento del pintor Guillermo Scully

Una muy emotiva exposición plástica se inauguró el pasado viernes para conmemorar no sólo una década del prematuro fallecimiento del talentoso artista Guillermo Scully, sino también su cumpleaños 60. Esta muestra reúne parte de la obra de Scully y textos anecdóticos de varios autores como Guillermo Fadanelli, Arturo Rodríguez Doring y Daniel Camacho, entre otros, el lugar ideal para cobijar esta exhibición es el entrañable restaurante La Mestiza (Yucatán 28), que fundaron Gisela Scully y el también pintor Héctor Vázquez. Esta muestra permanecerá abierta al público hasta el mes de junio.