Carlos Priego

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Sábado 27 de marzo de 2021, p. 6

Elton John ha redondeado su ya incuestionable fama con una autobiografía que hace un repaso de lo bueno y lo malo en su faceta de músico. Publicada por Reservoir Books, el sello encargado de ensayos musicales de la internacional Penguin Random House, en Yo: Elton John, éste se desnuda emocionalmente y cuenta algunas facetas de su vida; además, revela detalles hasta ahora desconocidos por el público.

El 25 de agosto de 1970, el primer concierto de Reginald Kenneth Dwight en Estados Unidos, de apenas 23 años, estremeció al mundo de la música. Varios seguidores se reunieron en el Troubadour, club nocturno en West Hollywood, California. Reginald recuerda dos cosas con nitidez: el aplauso que recibió al salir a escena y que al mirar hacia el público mientras tocaba, en la segunda fila estaba Leon Russell.

El concierto había ido bien hasta ese momento, pero de pronto, Dwight comenzó a sentirse nervioso. Los siguientes días, muchas emisoras se dedicaron a tocar su música. Aunque ciertamente inesperado, Reginald no podía dar crédito al éxito. Cuando todo acabó, me vi en medio de una atmósfera viciada de un camerino abarrotado, aturdido. Había salido increíblemente bien . Los espectadores habían visto nacer a una de las estrellas del rock and roll más importante del último cuarto del siglo pasado (y un personaje de los más importantes del siglo XX y XXI). Los Angeles Times publicó una reseña de su crítico musical Robert Hilburn: Alégrate. La música rock, que últimamente ha pasado por un periodo bastante tranquilo, tiene una nueva estrella .

Músico de bares

Los años previos en la vida de Reginald habían sido una serie de altibajos. Aprendió a tocar el piano a una edad muy temprana en la Royal Academy of Music; en 1962 formó su primera banda, cinco años más tarde la disolvió y cambió su nombre a Elton John (Elton por Elton Dean y John por Long John Baldry), además se alió con el letrista Bernie Taupin.

Con él, escribió canciones para otros y al mismo tiempo trabajó para The Hollies y The Scaffold, sin mucho éxito. En 1969 debutó con el álbum Empty Sky, pero fue hasta 1970 cuando logró el éxito con Elton John. Después, la fama subió como la espuma, describe él mismo. “Los siguientes días como un extraño sueño febril, tocamos más veces en el Troubadour, y todas las veces se agotaron las entradas y todas salieron genial… Decidimos prolongar nuestra estancia para dar más conciertos, en San Francisco y Nueva York. Concedí entrevista tras entrevista. El álbum sonaba en todas las emisoras de FM.”

Hasta hace algunos años, la mayor parte de los libros sobre Elton pertenecían a la categoría de literatura para fans. Una excepción es la minuciosamente detallada y sensible biografía escrita por Philip Norman, publicada por vez primera en 1992. En el campo de lo que ahora llamamos estudios culturales, urge destacar Queer Noises: Male and Female Homosexuality in Twentieth Century Music, del crítico de música John Gill, quien utiliza gran variedad de fuentes primarias y secundarias y señala las contribuciones de los músicos homosexuales a lo largo del siglo, mostrando cómo esta características moldeó sus carreras y sus visiones artísticas.

Con la traducción al español de Aurora Echevarría y Javier Blánquez, el lector podrá conocer a fondo los detalles de la vida de Elton narrados por su propia voz, desde el ascenso como pianista de pub hasta convertirse en el cantautor más grande de la década de los 70, con éxitos como Rocketman, Don’t Go Breaking My Heart o Goodbye Yellow Brick Road y su punto de vista sobre ser una de las primeras estrellas abiertamente homosexuales sin perder audiencia. Más allá de un vívido relato de su gusto por los atuendos extravagantes (piense en el concierto en Central Park donde tocó para medio millón de personas enfundado en un disfraz del Pato Donald), ofrece una mirada inusualmente franca a sus inseguridades y también a sus excesos de rockstar que incluyen rabietas infantiles, comportamiento controlador e insensible hacia una serie de novios y uso desenfrenado de drogas.