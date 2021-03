3. Oneohtrix Point Never, Magic Oneohtrix Point Never (EU). En décimo disco, el inventivo Daniel Lopatin armó en confinamiento un rico y ecléctico collage de sonidos oníricos que celebra a la radio, por su capacidad para conectar a la gente. Menos duro que en otros discos, sin beats, entre sintes ambient, paseos por el dial y sampleos, suena amable, mágico, cercano a Garden of Delete (2015) y Age Of (2018).

5. The Soft Pink Truth, Shall we go on sinning so that grace may increase? (EU). Bajo la premisa de que la creatividad y la alegría son armas contra el odio y la decadencia, Drew Daniel (mitad del dueto Matmos) arroja en cuarto plato un ambient espectral pleno de conjuntos corales borrosos, saxofones jazzy-contempis, teclados de ensueño, campanas, cantos femeninos. Hermoso, mullido, hipnótico.

6. Nazar, Guerrilla (Angola/Bélgica). Como muchos músicos africanos, su obra busca reflejar su experiencia personal tras sobrevivir a la guerra civil. Sobre grime oscuro, kuduro rebajado, bajos dislocados, sintes opacos, sampleos de helicópteros, cortes de cartucho hechos beats, susurros robóticos, ofrece un disco intrigante, tenso, inventivo, a pesar de todo más triunfante que opresivo.

7. Shit & Shine, Malibu Liquor Store (EU). Desconcertante pero atrayente, el trabajo del mega-prolífico y pirado productor texano Craig Clouse, a partir de guitarras vaqueras deslavadas, procesadas digitalmente, y beats análogo-modulares harto kraut, transfigura al rock forajido en electrónica extraterrestre. Agraciada loquera inclasificable.

8. Ukaea, Energy is forever (Inglaterra). Buen debut del productor Dan Jones, que suena a filme distópico: en este proyecto dirige a diez talentos de distintas ciudades, difíciles de enumerar por espacio, aunque también difícil de definir: machacantes e irregulares beats arrasan cual máquinas sobre paisajes industriales, saxofones cruzados, voces cyborg, instrumentos acústicos procesados. Caótico pero excitante.

9. Upsammy, Zoom (Holanda). Thessa Torsing es la productora tras este lúdico y variado disco, que viaja por diferentes tempos y estilos, lleno de timbres juguetones. Demasiado flotante para ser dance y con muchos beats de timbres orgánicos para ser ambient. Pasajes de fantasía y misterio, en patrones circulares, hacen de su escucha una experiencia feliz, animosa, sin dejar de ser exploradora.

10. Minor Science, Second language (Inglaterra). Lo de este periodista musical que devino productor es armar rompecabezas rítmicos. Angus Finlayson se estableció en Berlín para fusionar su gusto por distintas corrientes en un segundo lenguaje: un techno cuarteado que coquetea con el drum and bass sin serlo, a veces más suave, pleno de sintes chill-wave para bailar hacia dentro.

