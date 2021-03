Incluso, tuve que memorizar el texto como en una obra, hubo un trazo escénico, ensayos, repetición, tomas como si fuera cine; pero esto fue teatro, no fue una grabación, ni una cabina donde te sientas frente a un micrófono a leer; realmente fue una puesta en escena, donde el personaje se mueve por todos lados.

Explicó: Sí es una experiencia que el espectador está escuchando, pero la forma en la que fue hecha es dentro de un teatro; el micrófono con el cual se grabó, sobre todo, la segunda y tercera parte, es binaural, es una especie de cabeza con oídos, que iba conmigo a todas partes; ese micrófono es otro personaje, es el esposo de esta mujer, que no se contagia del extraño virus .

Convencida de que la experiencia no se puede explicar, sino hasta que se vive, De Tavira subrayó la calidad del sonido y tecnología binaural así como las medidas de distanciamiento social diseñadas para el espectáculo y el trabajo escénico que no sólo involucró la voz de una actriz.

Este ejercicio teatral, me maravilló porque no es el arte escénico como lo conocíamos, pero sí es una experiencia donde el espectador puede verse a los ojos con los demás , destacó la actriz.

La instalación inmersiva, sostuvo Luis Gerardo Méndez, es una carta de amor y esperanza a la humanidad, a lo que está pasando, pero también al teatro , cuyo objetivo fue reactivar las funciones, lo cual era muy difícil de concretar.

Como productor es muy importante que las iniciativas a las que me sumo tengan sentido, sean relevantes y tenga algo que decir , pero “nuestra gran preocupación –subrayó– desde que decidimos empezar con Blindness, fue la seguridad; aunque la idea era buenísima, relevante, contundente y emocionante, pero no iba a ser posible, si no era cien por ciento segura”.

Sostuvo: revisamos todos los protocolos, nos asesoramos con especialistas y con quienes habían hecho la obra en Londres; adaptamos ciertas cosas en el teatro, desde el aforo, que es sólo de 10 por ciento, muy por debajo de lo que se exige para abrir un espacio teatral; además se hicieron ajustes en la ventilación, desinfección del lugar así como cambiar la funda de los audífonos .

De hecho, prosiguió, donde más trabajamos, dejando a un lado el trabajo extraordinario de Marina y del director Mauricio García Lozano, fue en la tranquilidad de las personas que no iban a estar preocupándose de las 27 maneras en las que se podrían contagiar .

Para Claudio Carrera, Blindness, será inolvidable en la historia de la humanidad y del teatro mundial debido al momento tan importante que se vive y a la forma en cómo nos reinventamos cada uno .

Funciones de miércoles a domingo, en Semana Santa, en el Teatro de los Insurgentes.