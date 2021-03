Afp

París. El mercado mundial de la música creció 7.4 por ciento en 2020, impulsado por el streaming de pago, afianzando su recuperación tras los años negros de la piratería masiva en línea, indicó el martes la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI).

En 2020, se confirmó además el regreso del vinilo, con un alza de 23.5 por ciento del volumen de negocios, mientras que el cedé continúa su declive (-11.9 por ciento), según el informe anual de la federación.

Pero el streaming (+18.5 por ciento) es lo que está reactivando la industria, al generar ingresos rayanos en los niveles de principios de siglo, antes de que Internet y la piratería en línea asestaran un duro golpe a las ventas.

Las plataformas digitales, lideradas por Spotify, Apple y Deezer, ahora representan 62.1 por ciento de los ingresos globales de la música, con unos 443 millones de suscriptores de pago.

El fenómeno surcoreano BTS se situó el año pasado a la cabeza de la lista de ventas, seguido de cerca por Taylor Swift, Drake, The Weeknd y Billie Eilish.

Dos canciones superaron los 2 mil millones de reproducciones: Blinding Lights, de The Weeknd’s, con 2 mil 720 millones, y Dance Monkey, de Tones and I, con 2 mil 340 millones, mientras que BTS dominó en la lista de álbumes con Map of the Soul: 7.

La federación destaca además el auge de las comunicaciones globales entre artistas y consumidores, pese a las restricciones físicas de la pandemia.